Доходный дом Юлии Адельсон на Гороховой улице стал памятником

Здание – образец жилого дома эпохи позднего классицизма ХVIII-ХIХ веков.

Доходный дом Юлии Адельсон на Гороховой улице, 33, признан региональным памятником, сообщили в КГИОП Петербурга 28 ноября.

Здание – образец жилого дома эпохи позднего классицизма ХVIII-ХIХ веков. Его частично перестроили в формах эклектики во второй половине ХIХ века. Участие в процессе в 1860-х и 1870-х годах принимали архитекторы Иван Мерц и Альберт Бенуа.

А в начале прошлого века домом владела Юлия Адельсон. При ней по проекту архитектора Дмитрия Зайцева окна первого этажа лицевого фасада заменили витринами, также устроили два дверных проема. Тогда же стена на первом этаже в раскреповке лицевого корпуса была облицована зеленой плиткой "кабанчик".

Над оконными проемами второго этажа в раскрепованной части фасада размещены полуциркульные лепные панно в виде женского маскарона и факела с волютообразными завитками из лиственных гирлянд. Пресс-служба КГИОП Петербурга

С 1937 по 1988 годы в здании находились нотариальные конторы.

Ранее мы рассказывали о том, что здание Центрального государственного архива Петербурга признали памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга