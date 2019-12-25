Здание Центрального государственного архива Петербурга признали памятником

Две каменные постройки возведены, предположительно, в 1844-1846 годах.

Здание Центрального государственного исторического архива (ЦГИА) Петербурга в переулке Пирогова обрело статус регионального памятника. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе городского КГИОП.

Две каменные постройки возведены, предположительно, в 1844-1846 годах по проекту архитектора Иосифа Шарлеманя. А в 1890-1892 годах по проекту Федора Нагеля и инженера Георгия Рабцевича корпуса объединили.

В 1924 году здание передали Главархивбюро. После 1936 года в нем размещался отдел II Народного хозяйства Ленинградского областного исторического архива.

В настоящее время помещения дома занимают фондохранилище ЦГИА Северной столицы и городской комитет по строительству.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга