В Невском районе обнаружили капельную течь с пероксидом водорода

В четверг, 9 января, в Невском районе на ЖД станции "Московская Сортировочная" протекла жидкость из контейнера в вагоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Как оказалось, в контейнере находилась жидкость с пероксидом водорода.
"Капельная течь из контейнера с пероксидом водорода - перекись водорода (аварийная карточка 505)..."
—сказано в сообщении.
Спасатели отметили, что вагон перегнали на станцию Таможенный терминал в Шушары. Специалисты с помощью специального оборудования вскроют контейнер для устранения течи.
Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе растеклась емкость с сероводородом.
Фото:pixabay
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