В Невском районе обнаружили капельную течь с пероксидом водорода

Авария произошла на ЖД станции "Московская Сортировочная".

В четверг, 9 января, в Невском районе на ЖД станции "Московская Сортировочная" протекла жидкость из контейнера в вагоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Как оказалось, в контейнере находилась жидкость с пероксидом водорода.

"Капельная течь из контейнера с пероксидом водорода - перекись водорода (аварийная карточка 505)..." —сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что вагон перегнали на станцию Таможенный терминал в Шушары. Специалисты с помощью специального оборудования вскроют контейнер для устранения течи.

Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе растеклась емкость с сероводородом.

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