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В Невском районе обнаружили капельную течь с пероксидом водорода
Сегодня, 10:01
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IRINA_CHALKINA

В Невском районе обнаружили капельную течь с пероксидом водорода

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Авария произошла на ЖД станции "Московская Сортировочная".

В четверг, 9 января, в Невском районе на ЖД станции "Московская Сортировочная" протекла жидкость из контейнера в вагоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Как оказалось, в контейнере находилась жидкость с пероксидом водорода. 

"Капельная течь  из контейнера с пероксидом водорода -  перекись водорода (аварийная карточка 505)..."

сказано в сообщении.

 Спасатели отметили, что вагон перегнали  на станцию Таможенный терминал в Шушары. Специалисты с помощью специального оборудования вскроют контейнер для устранения течи.

Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе растеклась емкость с сероводородом.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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