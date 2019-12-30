Во Фрунзенском районе растеклась емкость с сероводородом

В воздухе присутствовал резкий неприятный запах.

В ночь на 9 января в дежурную часть экстренных служб Фрунзенского района поступила заявка о том, что на территории железнодорожной станции Сортировочная-Московская присутствует резкий неприятный запах. Об этом пишет 78.ru.

На место происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная служба. Специалисты обнаружили, что на месте ЧП растеклась емкость с сероводородом. Именно она стала причиной неприятного запаха.

В настоящий момент ожидается пожарный поезд. Емкость будут вскрывать, а после утилизировать.

Ранее мы писали, что "озеро фекалий" образовалось после прорыва канализации в Сестрорецке.

Фото: 78.ru.