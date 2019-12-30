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Во Фрунзенском районе растеклась емкость с сероводородом
Сегодня, 6:47
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Alena_Zinovieva

Во Фрунзенском районе растеклась емкость с сероводородом

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В воздухе присутствовал резкий неприятный запах.

В ночь на 9 января в дежурную часть экстренных служб Фрунзенского района поступила заявка о том, что на территории железнодорожной станции Сортировочная-Московская присутствует резкий неприятный запах. Об этом пишет 78.ru.

На место происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная служба. Специалисты обнаружили, что на месте ЧП растеклась емкость с сероводородом. Именно она стала причиной неприятного запаха.

В настоящий момент ожидается пожарный поезд. Емкость будут вскрывать, а после утилизировать.

Ранее мы писали, что "озеро фекалий" образовалось после прорыва канализации в Сестрорецке.

Фото: 78.ru.

Теги: неприятный запах, поисково-спасательная служба, сероводород
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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