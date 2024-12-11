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При столкновении лодок в Финском заливе пострадал сотрудник ПСС
Сегодня, 14:59
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При столкновении лодок в Финском заливе пострадал сотрудник ПСС

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Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, от госпитализации он отказался.

Сотрудник поисково-спасательной службы пострадал в результате ЧП в акватории Финского залива в Петербурге. 

По информации "Фонтанки", 39-летний работник ПСС "Берег" на смене столкнулся с судном частного владельца в Курортном районе. 

Пострадавшему диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушибы мягких тканей, бедра и колена, ссадины на голове, скуле и щеке. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, от госпитализации он отказался. 

Напомним, в ЗМСУТ СК РФ заявили, что есть погибший. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. 

Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК РФ

Теги: поисково-спасательная служба, финский залив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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