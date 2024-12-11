При столкновении лодок в Финском заливе пострадал сотрудник ПСС

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, от госпитализации он отказался.

Сотрудник поисково-спасательной службы пострадал в результате ЧП в акватории Финского залива в Петербурге.

По информации "Фонтанки", 39-летний работник ПСС "Берег" на смене столкнулся с судном частного владельца в Курортном районе.

Пострадавшему диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушибы мягких тканей, бедра и колена, ссадины на голове, скуле и щеке. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, от госпитализации он отказался.

Напомним, в ЗМСУТ СК РФ заявили, что есть погибший. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК РФ