В Финском заливе в Петербурге столкнулись две аэролодки. Есть погибший

Место происшествия осмотрено.

Петербургский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК РФ проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Предварительно, 11 февраля водитель аэролодки в акватории Финского залива в Курортном районе столкнулся с другой лодкой. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Место происшествия осмотрено, все обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: танкер Koala обследует водолазная группа Морспасслужбы.

Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК РФ