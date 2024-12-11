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В Финском заливе в Петербурге столкнулись две аэролодки. Есть погибший
Сегодня, 8:11
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В Финском заливе в Петербурге столкнулись две аэролодки. Есть погибший

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Место происшествия осмотрено.

Петербургский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК РФ проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. 

Предварительно, 11 февраля водитель аэролодки в акватории Финского залива в Курортном районе столкнулся с другой лодкой. От полученных травм мужчина погиб на месте. 

Место происшествия осмотрено, все обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: танкер Koala обследует водолазная группа Морспасслужбы. 

Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК РФ 

Теги: аэролодки, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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