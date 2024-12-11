В Финском заливе в Петербурге столкнулись две аэролодки. Есть погибший

Петербургский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК РФ проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Предварительно, 11 февраля водитель аэролодки в акватории Финского залива в Курортном районе столкнулся с другой лодкой. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Место происшествия осмотрено, все обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: танкер Koala обследует водолазная группа Морспасслужбы.
Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК РФ
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