Танкер Koala обследует водолазная группа Морспасслужбы

На борту танкера находится около 130 тысяч тонн мазута.

Специалисты Морской спасательной службы приступили к обследованию танкера Koala в порту Усть-Луга. Утечки нефти не зафиксированы. Заместитель министра транспорта РФ Евгений Филиппов координирует работу на месте, взаимодействуя с региональными властями и экстренными службами. Он осмотрел место инцидента и обсудил планы по его устранению.

Танкер Koala сел на мель неподалеку от причала из-за аварий в машинном отделении. Экипаж не пострадал, а топливные танки остались неповрежденными. Судно пришвартовано у причала порта Усть-Луга, и угроза затопления отсутствует. Вокруг судна установлены боновые заграждения, предотвращающие возможные разливы нефтепродуктов.

На борту танкера находится около 130 тысяч тонн мазута. Водолазы Морспасслужбы занимаются вопросами его перекачки. Для этого в порт прибыли насосы из Мурманска. Оборудование уже разгружено и готовится к использованию.

Одновременно эксперты оценивают состояние судна и разрабатывают методы подключения насосов и подвода пара к грузовым танкам с мазутом. Чтобы безопасно удалить топливо, его нужно нагреть, поэтому специалисты изучают безопасные варианты подачи пара с берега. Следственные органы ведут расследование данного инцидента.

UPD: Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в порту Усть-Луга подходят к завершению подготовительных работ по перекачке мазута и восстановлению плавучести поврежденного танкера. В порт доставили насосы необходимой мощности и класса. Работы запланированы на вторую половину дня.

Ранее стало известно о возможном минировании танкера в порту Усть-Луга.

Фото и видео: Минтранс РФ