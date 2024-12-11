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После ЧП с танкером в Ленобласти Финляндия проведет свое расследование
Сегодня, 8:59
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После ЧП с танкером в Ленобласти Финляндия проведет свое расследование

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Ситуацию в настоящее время изучают власти Суоми.

Финляндия планирует провести свое расследование после ЧП на борту танкера с мазутом в Усть-Луге в Ленобласти, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в одной из социальных сетей. 

Ситуацию в настоящее время изучают власти Суоми. В район происшествия направлены самолеты разведки. Разлива нефти в Финском заливе не произошло, обстановку оценили как спокойную. 

Напомним, предварительно, 9 февраля в танкере Koala случился взрыв в машинном отделении при подготовке двигателя к запуску. На борту было 130 тыс. тонн мазута. В результате никто не пострадал. 

Фото: Telegram / Александр Дрозденко 

Теги: взрыв, танкер, усть-луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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