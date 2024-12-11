После ЧП с танкером в Ленобласти Финляндия проведет свое расследование

Ситуацию в настоящее время изучают власти Суоми.

Финляндия планирует провести свое расследование после ЧП на борту танкера с мазутом в Усть-Луге в Ленобласти, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в одной из социальных сетей.

Ситуацию в настоящее время изучают власти Суоми. В район происшествия направлены самолеты разведки. Разлива нефти в Финском заливе не произошло, обстановку оценили как спокойную.

Напомним, предварительно, 9 февраля в танкере Koala случился взрыв в машинном отделении при подготовке двигателя к запуску. На борту было 130 тыс. тонн мазута. В результате никто не пострадал.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко