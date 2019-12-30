В Сестрорецке образовалось "озеро фекалий". Прорыв локализовали

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Днем в воскресенье, 5 января, жители Сестрорецка рассказали о результатах прорыва канализации. На видео попало образовавшееся "озеро фекалий", как его описывают пользователей. Струя била несколько часов, а на улице установился крайне неприятный запах. Затопило детскую площадку.

По данным "Водоканала Санкт-Петербурга", авария случилась у дома №15 по улице Токарева, 15, где сотрудники старались восстановить канализационную сеть. Основные работы завершены, но аварийная бригада еще дежурит на месте прорыва и устраняет его последствия.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Обручевых неизвестные стреляли в ворон.

Видео: vk.com/newsestroreck