В Янино и Кудрово проверили воздух после жалоб местных жителей

По результатам лабораторного анализа проб факты загрязнения не подтвердились.

В Янино и Кудрово по поручению губернатора Ленобласти проводится отбор проб воздуха. Местные жители жаловались на неприятный запах, сообщили в администрации.

Исследования качества воздуха проведены у возможных источников – предприятия по переработке мусора и асфальтового завода. По результатам лабораторного анализа проб факты загрязнения не подтвердились, а уровень поллютантов в воздухе не превышает пределов безопасных концентраций.

По словам руководителя Эконадзора Ленобласти Рамилы Агаевой, несмотря на отсутствие подтвержденных нарушений, в отношении предприятий начаты профилактические мероприятия.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают конкретную информацию о возможных нарушениях природоохранного законодательства для дальнейшего принятия мер в отношении нарушителей. Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры на намыве Васильевского острова ликвидировали свалку.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти