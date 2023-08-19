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В Янино и Кудрово проверили воздух после жалоб местных жителей
Сегодня, 11:57
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В Янино и Кудрово проверили воздух после жалоб местных жителей

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По результатам лабораторного анализа проб факты загрязнения не подтвердились.

В Янино и Кудрово по поручению губернатора Ленобласти проводится отбор проб воздуха. Местные жители жаловались на неприятный запах, сообщили в администрации. 

Исследования качества воздуха проведены у возможных источников – предприятия по переработке мусора и асфальтового завода. По результатам лабораторного анализа проб факты загрязнения не подтвердились, а уровень поллютантов в воздухе не превышает пределов безопасных концентраций. 

По словам руководителя Эконадзора Ленобласти Рамилы Агаевой, несмотря на отсутствие подтвержденных нарушений, в отношении предприятий начаты профилактические мероприятия. 

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают конкретную информацию о возможных нарушениях природоохранного законодательства для дальнейшего принятия мер в отношении нарушителей.

Пресс-служба администрации Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры на намыве Васильевского острова ликвидировали свалку. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: кудрово, неприятный запах, янино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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