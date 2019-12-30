Беглова попросили снизить тарифы на капремонт

Ещё в 2019 году петербуржцы платили 4,74 рубля за квадратный метр, а в 2020 году – 8,74 рубля.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский направил губернатору Александру Беглову запрос с просьбой пересмотреть размер взносов на капитальный ремонт в 2020 году.

В письме отмечается, что за пять лет платёж вырос в 3,2 раза. Ещё в 2019 году петербуржцы платили 4,74 рубля за квадратный метр, а в 2020 году – 8,74 рубля. Депутат предложил снизить платеж до 5-6 рублей за квадратный метр.

В ноябре при этом Жилком планировал значительно повысить данные платежи в старых домах.

Ранее стала известна минимальная зарплата в Санкт-Петербурге на 2020 год.

Фото: Piter.TV