Стала известна минимальная зарплата в Санкт-Петербурге на 2020 год

Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге превысит общероссийскую на 36%.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о размере минимальной зарплате жителей Санкт-Петербурга в 2020 году.

ТАСС сообщает, что губернатор Санкт-Петербурга во время подписания трехстороннего соглашения между правительством города, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга сообщил о размере минимальной зарплаты. Он сообщил, что на 2020 год установлена минимальная заработная плата в размере 19 000 рублей для всех организаций, независимо от форм собственности.

Губернатор уточнил, что общероссийская минимальная зарплата составит 12 130 рублей ( в 2019 году она равнялась 12 280 рублей), таким образом минимальная зарплата в Петербурге на 36% выше, чем в среднем по России. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения Санкт-Петербурга 12 600 рублей. Также уточняется, что за последнее десятилетие минимальная зарплата в Петербурге выросла в 3 раза. Средняя же заработная плата по северной столице чуть выше 60 тысяч рублей.

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