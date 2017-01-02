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Капремонт Зеленого моста планируют завершить к маю 2020
Сегодня, 18:28
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MShaffter

Капремонт Зеленого моста планируют завершить к маю 2020

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Ремонтникам придется работать все новогодние праздники, чтобы завершить ремонт в срок.

Зеленый мост на Мойке введут в эксплуатацию в мае 2020 года.

Издание "Фонтанка" со ссылкой на ГБУ "Мостотрест" сообщает, что ремонтные работы Зеленого моста будут завершены к маю наступающего года. Уточняется, что изначально ремонтные работы должны были идти 18 месяцев, но организации удалось найти решения, чтобы завершить капремонт в кратчайшие сроки.

Также сообщается, что ремонтникам придется работать все праздничные дни, чтобы завершить ремонтные работы и сдать мост в эксплуатацию к заявленному сроку, а именно к 1 мая 2020 года.

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Фото: Instagram/marsian_photos

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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