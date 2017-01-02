Капремонт Зеленого моста планируют завершить к маю 2020

Зеленый мост на Мойке введут в эксплуатацию в мае 2020 года.
Издание "Фонтанка" со ссылкой на ГБУ "Мостотрест" сообщает, что ремонтные работы Зеленого моста будут завершены к маю наступающего года. Уточняется, что изначально ремонтные работы должны были идти 18 месяцев, но организации удалось найти решения, чтобы завершить капремонт в кратчайшие сроки.
Также сообщается, что ремонтникам придется работать все праздничные дни, чтобы завершить ремонтные работы и сдать мост в эксплуатацию к заявленному сроку, а именно к 1 мая 2020 года.
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Фото: Instagram/marsian_photos
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