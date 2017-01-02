В парке "Патриот" в Кронштадте появятся светомузыкальный фонтан и водные экскурсии к фортам

Также будет создана сеть парковых дорожек с открытыми экспозициями.

Стало известно, как будет выглядеть обновленный парк "Патриот" ЗВО в Кронштадте. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Концепция развития парка предполагает воссоздание и приспособление к современному использованию исторических объектов. Так, в экспозиции на свежем воздухе задействуют корабли, глубоководные аппараты, механизмы, характерные для портовых сооружений и морских заводов. Старинные склады на территории Кронштадтского докового адмиралтейства оборудуют под зал для экспозиции по моделированию, изучению истории и военного дела для детей. Там же разместят выставку об освоении Арктики.

В планах у проектировщиков также создание мемориальной стены с памятными доскамикомандирам кронштадтского порта и генерал-губернаторам Кронштадта.

На входе в парк "Патриот" планируется восстановить Офицерский мост. На площади, куда он ведет, разместится светомузыкальный фонтан, состоящий из трех интерактивных зон.

Архитектор проекта Илья Юсупов отметил, что концепция развития парка также предполагает благоустройство еще нескольких территорий в гавани, комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости на западной оконечности острова Котлин и обустройство трибун для зрителей Главного военно-морского парада.

Кроме того, в следующем году планируется открыть маршруты водных экскурсий на форт "Кроншлот" и "Император Александр I".

Ранее на Piter.TV: на конкурс проектов мемориала погибшим морякам в Кронштадте подали 27 заявок.

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