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На конкурс проектов мемориала погибшим морякам в Кронштадте подали 27 заявок
Сегодня, 22:18
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На конкурс проектов мемориала погибшим морякам в Кронштадте подали 27 заявок

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Мемориал появится на Центральной аллее в Кронштадта в честь славы Военно-морского флота.

На конкурс проекта мемориала погибшим морякам в Кронштадте поступило 27 заявок. Среди участников - творческие коллективы и скульпторы, некоторые из них работали над объектами на территории Московского Кремля. Об этом рассказала пресс-служба Смольного 6-го ноября.

Мемориал установят на Центральной алее и посвятят славе Военно-морского флота. Он станет новой частью исторического парка, который возводит Автономная некоммерческая организация "Остров фортов". 

Свои заявки прислали не только скульпторы из Петербурга и Ленобласти, но также со всей России - Казани, Сочи, Москвы, Новосибирска и других городов. Прием заявок завершится 16 ноября 2019 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в лесу под Черкасово после реконструкции открыли воинское захоронение

Фото: "Вечерний Кронштадт" / VK

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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