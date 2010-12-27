На конкурс проектов мемориала погибшим морякам в Кронштадте подали 27 заявок

Мемориал появится на Центральной аллее в Кронштадта в честь славы Военно-морского флота.

На конкурс проекта мемориала погибшим морякам в Кронштадте поступило 27 заявок. Среди участников - творческие коллективы и скульпторы, некоторые из них работали над объектами на территории Московского Кремля. Об этом рассказала пресс-служба Смольного 6-го ноября.

Мемориал установят на Центральной алее и посвятят славе Военно-морского флота. Он станет новой частью исторического парка, который возводит Автономная некоммерческая организация "Остров фортов".

Свои заявки прислали не только скульпторы из Петербурга и Ленобласти, но также со всей России - Казани, Сочи, Москвы, Новосибирска и других городов. Прием заявок завершится 16 ноября 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в лесу под Черкасово после реконструкции открыли воинское захоронение.

Фото: "Вечерний Кронштадт" / VK