Губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием"

Петербуржцев возмутило двухкратное увеличение взносов за капитальный ремонт с 1 января 2020 года. Губернатор города попросил относиться к изменениям "с понимаем", процитировала слова Александра Беглова "Фонтанка.ру".
Возросшим платежом были недовольны не только горожане, но и депутаты. Обращение о снижении взноса за капитальный ремонт на имя губернатора отправил член фракции "Яблоко" Борис Вишневский.
Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что некоторые партии и политики могут использовать происходящее в своих целях. Беглов отметил, что спекуляций быть не должно.
Напомним, с нового года взнос за капремонт вырос с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр.
Фото: Piter.TV
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