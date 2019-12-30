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Губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием"
Сегодня, 19:48
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Губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием"

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Горожане требуют снизить размер платежа.

Петербуржцев возмутило двухкратное увеличение взносов за капитальный ремонт с 1 января 2020 года. Губернатор города попросил относиться к изменениям "с понимаем", процитировала слова Александра Беглова "Фонтанка.ру". 

Возросшим платежом были недовольны не только горожане, но и депутаты. Обращение о снижении взноса за капитальный ремонт на имя губернатора отправил член фракции "Яблоко" Борис Вишневский. 

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что некоторые партии и политики могут использовать происходящее в своих целях. Беглов отметил, что спекуляций быть не должно. 

Напомним,  с нового года взнос за капремонт вырос с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр. 

Фото: Piter.TV 

 

 

Теги: капремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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