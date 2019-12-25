До конца года в Красногвардейском районе отремонтируют 109 аварийных балконов

Большинство подлежащих ремонту строений относится к застройке шестидесятых годов XX века, наибольшая концентрация проблемных домов наблюдается на Малой Охте.

Администрация Красногвардейского района объявила о планах провести капитальный ремонт ста девяти аварийных балконных конструкций до завершения текущего года. Сообщение об этом опубликовано в официальной пресс-службе местной администрации.

Большинство подлежащих ремонту строений относится к застройке шестидесятых годов XX века, наибольшая концентрация проблемных домов наблюдается на Малой Охте. Ответственность за выполнение ремонтных работ возложена на Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга. Попадание балкона в перечень объектов программы реконструкции определяется после тщательной оценки состояния сооружения представителями управляющих компаний. Окончательную заявку от района готовит местное Жилищное агентство.

На сегодняшний день ремонтные работы уже проводятся на пятидесяти семи объектах. Ремонт подразумевает полный демонтаж старых конструкций, установку новой бетонной плиты и укрепление несущих частей посредством арматуры и монтажа современного ограждения. Срок реализации полного цикла ремонта варьируется от одного до трех месяцев.

Стоит отметить, что наличие аварийных балконов несет угрозу не только собственникам квартир, но и окружающим людям, поскольку такие конструкции расположены вблизи пешеходных путей и могут внезапно обрушиваться, создавая риск травматизма.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского