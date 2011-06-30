В Петербурге намерены провести досрочный капремонт более чем в 500 домах

В рамках ремонтных мероприятий в Петербурге намерены провести реновацию почти 530 кровель.

Продолжается активная деятельность по капитальному ремонту жилищного фонда Санкт-Петербурга. За прошедший период обновлены сотни фасадов зданий и кровли, сообщил губернатор Александр Беглов в своем традиционном еженедельном обращении.

Особое внимание уделялось модернизации лифтового оборудования: в прошлом году установлено более 2549 новых лифтов, что стало абсолютным рекордом для города.

Градоначальник подчеркнул, что работа продолжается: в текущем году запланирована капитальная реконструкция около 2000 многоквартирных домов. В рамках ремонтных мероприятий в Петербурге намерены провести реновацию почти 530 кровель.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Большевиков появится ЖК с детсадом и общественными пространствами. Для жителей оборудуют озеленённый бульвар, игровые и спортивные зоны. Здания оформят с использованием штукатурки, плитки и клинкерного кирпича. Проект будет реализован в два этапа.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (носит иллюстративный характер)