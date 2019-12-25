На проспекте Большевиков появится ЖК с детсадом и общественными пространствами

Для жителей оборудуют озеленённый бульвар, игровые и спортивные зоны.

В Невском районе Петербурга утвердили проект нового жилого квартала на проспекте Большевиков, 22. В составе комплекса — шесть жилых корпусов, объединённых стилобатом, закрытый двор, шахматный клуб, паркинги и кабинет врача общей практики. Детский сад на 120 мест построят уже в рамках первого этапа. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Для жителей оборудуют озеленённый бульвар, игровые и спортивные зоны. Здания оформят с использованием штукатурки, плитки и клинкерного кирпича. Проект будет реализован в два этапа.

Также стало известно, что на Шуваловском проспекте построят современный детский сад на 150 мест. Архитектурный облик здания гармонично впишется в окружающую застройку. Фасады будут отделаны керамогранитными плитами с использованием навесных систем.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре