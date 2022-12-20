На Шуваловском проспекте построят современный детский сад на 150 мест

После внесения изменений в проект увеличилось количество игровых площадок на территории, появилась новая спортивная зона

В Санкт-Петербурге согласованы изменения в проект детского сада, который появится на участке 107 Шуваловского проспекта. Проектная документация разработана ООО "Компания К-5" по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Образовательное учреждение примет 150 воспитанников. В здании предусмотрены:

– плавательный бассейн

– просторные музыкальный и спортивный залы

– современный пищеблок

– групповые помещения.

После внесения изменений в проект увеличилось количество игровых площадок на территории, появилась новая спортивная зона. Для разных возрастных групп организованы отдельные входы.

Архитектурный облик здания гармонично впишется в окружающую застройку. Фасады будут отделаны керамогранитными плитами с использованием навесных систем.

Детский сад на Дунайском проспекте планируют достроить до сентября 2025 года.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре