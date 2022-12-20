На Шуваловском проспекте построят современный детский сад на 150 мест

В Санкт-Петербурге согласованы изменения в проект детского сада, который появится на участке 107 Шуваловского проспекта. Проектная документация разработана ООО "Компания К-5" по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Образовательное учреждение примет 150 воспитанников. В здании предусмотрены:
– плавательный бассейн
– просторные музыкальный и спортивный залы
– современный пищеблок
– групповые помещения.
После внесения изменений в проект увеличилось количество игровых площадок на территории, появилась новая спортивная зона. Для разных возрастных групп организованы отдельные входы.
Архитектурный облик здания гармонично впишется в окружающую застройку. Фасады будут отделаны керамогранитными плитами с использованием навесных систем.
Детский сад на Дунайском проспекте планируют достроить до сентября 2025 года.
Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре
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