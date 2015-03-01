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В Петербурге найден щенок Блюм, сбежавший с садового участка в Ленобласти
Сегодня, 8:34
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В Петербурге найден щенок Блюм, сбежавший с садового участка в Ленобласти

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Блюма обнаружили в Колпинском районе 3 апреля, в 20 километрах от дома.

Неравнодушные петербуржцы нашли собаку по кличке Блюм, который ранее сбежал с садового участка в Ленобласти. Об этом сообщил tg-канал "Mash на Мойке".

Напомним, щенок ивисской борзой пропал 1 апреля. К поискам подключились волонтеры. По одной из версий, пес покинул дачу в Красном Бору и оказался на железнодорожной станции, где зашел в первую попавшуюся электричку, но его высадил охранник. При этом в ОЖД отрицают случившееся. Там заявили, что собака вышла из вагона самостоятельно. 

В ходе проверки установлено, что поездная бригада соблюдала регламент работы, обеспечивала безопасность пассажиров, но не выгоняла собаку из поезда. Этот факт подтверждается записью с камер видеонаблюдения. На следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, пес выбежал из электрички. Нарушений в действиях поездной бригады не установлено.

Пресс-служба ОЖД 

Блюма обнаружили в Колпинском районе 3 апреля, в 20 километрах от дома. 

Фото: Telegram / Юки_дома (Анастасия Бодрова) 

Теги: красный бор, собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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