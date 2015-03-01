В Петербурге найден щенок Блюм, сбежавший с садового участка в Ленобласти

Блюма обнаружили в Колпинском районе 3 апреля, в 20 километрах от дома.

Неравнодушные петербуржцы нашли собаку по кличке Блюм, который ранее сбежал с садового участка в Ленобласти. Об этом сообщил tg-канал "Mash на Мойке".

Напомним, щенок ивисской борзой пропал 1 апреля. К поискам подключились волонтеры. По одной из версий, пес покинул дачу в Красном Бору и оказался на железнодорожной станции, где зашел в первую попавшуюся электричку, но его высадил охранник. При этом в ОЖД отрицают случившееся. Там заявили, что собака вышла из вагона самостоятельно.

В ходе проверки установлено, что поездная бригада соблюдала регламент работы, обеспечивала безопасность пассажиров, но не выгоняла собаку из поезда. Этот факт подтверждается записью с камер видеонаблюдения. На следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, пес выбежал из электрички. Нарушений в действиях поездной бригады не установлено. Пресс-служба ОЖД

Блюма обнаружили в Колпинском районе 3 апреля, в 20 километрах от дома.

Фото: Telegram / Юки_дома (Анастасия Бодрова)