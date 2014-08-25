В Петербурге и Ленобласти ищут собаку, высаженную из электрички

Щенок ивисской борзой по кличке Блюм 1 апреля выскочил с садового участка в Красном Бору.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге уже несколько дней ищут породистого щенка, которого охранник выгнал из электрички. Информация об этом появилась в группах о поиске пропавших животных.

Фото: Telegram/ Юки_дома (Анастасия Бодрова)

Щенок ивисской борзой по кличке Блюм 1 апреля выскочил с садового участка в Красном Бору. Собака заскочила в первый прибывший поезд в сторону Санкт-Петербурга. Как позднее рассказал один из пассажиров электрички, он попытался высадить собаку из вагона на той же станции, но не успел. Собака осталась в электричке, но охранник выпроводил её из вагона на следующей станции. На щенке был ошейник, он не был похож на бродячего.

Фото: Telegram/ Юки_дома (Мария Петрова)

Фото: Telegram/ Юки_дома

К поискам Блюма подключились волонтеры. Отмечается, что сотрудник охраны не имел права высаживать собаку из поезда: после ситуации с котом Твиксом, которого проводник также высадил из вагона. В РЖД после того случая составили регламент действий в случае обнаружения бесхозных животных. Животное без хозяина нужно передать в спецприемник для животных или принести в один из объектов железнодорожной инфраструктуры и отчитаться о находке.

Фото: Telegram/ Юки_дома (Анастасия Бодрова)