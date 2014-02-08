Представители ОЖД прокомментировали информацию о высаженной из электрички собаке

Нарушений в действиях поездной бригады не установлено.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) прокомментировала информацию о высадке собаки из пригородного электропоезда в Ленинградской области. Сейчас щенка ивисской борзой ищут волонтеры.

По данным ОЖД, 1 апреля в районе шести часов вечера на станции Поповка (Ленинградская область) в пригородный электропоезд №7310 Тосно – Санкт-Петербург забежала собака без сопровождения хозяина. Животное было без поводка и намордника. В ходе проверки было установлено, что поездная бригада соблюдала регламент работы, обеспечивала безопасность пассажиров, но не выгоняла собаку из поезда. Данный факт подтверждается записью с камер видеонаблюдения. На следующей станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, пёс сам выбежал из электрички.

Нарушений в действиях поездной бригады не установлено. Железнодорожники всегда с особым вниманием относятся к животным. Наши волонтёры также участвуют в поисках пропавшей собаки. ОЖД

Также пассажирам напомнили, что по правилам собака больше 40 см в холке при нахождении в общественных местах должна быть на поводке и в наморднике.

Видео: предоставлено ОЖД