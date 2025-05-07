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В Башкирии загорелся полигон ТБО

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В тушении пожара участвовали шесть специалистов и три единицы техники.

В Башкирии загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Краснокамском районе. Поступило сообщение о возгорании на площади 600 квадратных метров в 2,5 км от населенного пункта Енактаево. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвовали шесть специалистов и три единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в центре Тбилиси загорелся вещевой рынок.

Видео: МЧС Башкортостан

Теги: башкирия, мчс россии, пожар, полигон, твердые бытовые отходы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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