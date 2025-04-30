По предварительной информации, никто не пострадал.

В центре Тбилиси загорелся вещевой рынок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Инцидент произошел утром 30 апреля рядом со станцией метро "Вокзальная площадь". На месте возгорания работают пожарные бригады. По предварительной информации, никто не пострадал.

Спустя время пожар был ликвидирован. Идет обработка тлеющих очагов возгорания. Площадь возгорания составила примерно 15 тысяч километров.

Ранее мы сообщали, что в Перми загорелось складское помещение.

Видео: Telegram / Sputnik Грузия