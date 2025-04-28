Прибывшие на место огнеборцы не допустили распространения огня на соседний склад.

В Перми загорелось складское помещение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел 28 апреля на шоссе Космонавтов. Поступило сообщение о возгорании в складском помещении. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Прибывшие на место огнеборцы не допустили распространения огня на соседний склад. В результате пожара никто не пострадал. В его тушении участвуют 44 специалиста и 14 единиц техники.

Ранее в Госдуме призвали управляющие компании обеспечивать проезд экстренных служб.

Видео: МЧС Пермского края