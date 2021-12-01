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Коломяжский проспект превратился в озеро из-за прорыва трубы

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На данный момент воду откачали, движение осуществляется с небольшими ограничениями.

Очевидцы сообщили о том, что на Коломяжском проспекте около метро "Пионерская" случился потоп. Машины оказалась по колеса в воде. Как оказалось, недалеко произошел прорыв трубы с холодной водой.

По информации пресс-службы "Водоканала", вытекание произошло у дома №26/1. Специалисты выявили дефект на трубопроводе диаметром 300 мм. В пятом часу утра вытекание локализовали.

На данный момент воду уже откачали и очистили от наледи. Движение по Коломяжскому проспекту осуществляется по двум полосам. Потенциально опасное место оградили, его придется объезжать. 

Ранее Piter.TV писал о том, что утром 1 декабря в Петербурге зафиксировали 8-балльные пробки. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кристина Крылова

Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: пионерская, потоп, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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