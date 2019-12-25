Утром 1 декабря в Петербурге зафиксировали 8-балльные пробки

Затор на Московском шоссе образовался еще вчера вечером.

Утром 1-го декабря Петербург погрузился в 8-балльные пробки. Самыми проблемными участками стали КАД, Московское шоссе, Приморский проспект.

Вся южная часть кольцевой окрасилась в "желтый". На внутреннем кольце от Кудрово до Большого Обуховского моста — в красный. Также серьезные заторы наблюдаются на внешнем кольце в районе Бугров.

Из-за дорожных работ водители застряли на Народной улице в сторону Вантового моста, в обратную сторону тоже придется постоять.

Пробка в Шушарах на Московском шоссе из-за ДТП образовалась еще вчера вечером. Водители и пассажиры провели в машинах около 5 часов, некоторые решили пойти пешком. Утром участок продолжает быть проблемным.

Отметим, что накануне дорожная ситуация была еще хуже, "Яндекс.Карты" оценивали уровень пробок на 10 из 10.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Pavel Smak