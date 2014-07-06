В Шушарах автомобилисты стоят в пробке более 5 часов

Водитель автобуса высадил пассажиров на трассе, им пришлось идти пешком.

Во вторник вечером, 30 ноября, автомобилисты уже более пяти часов стоят в пробке в промзоне в Шушарах. Об этом они рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, Московское шоссе было перекрыто с семи утра. Движения не было от Курьерского проезда в сторону Петербурга. Автор публикации добавил, что из-за обильного снегопада фуры буксуют, поэтому движение затрудняется.

Позже в 16:30 появилась еще одна публикация, где указали, что "все стоит намертво" от Софийской улицы в сторону Колпина, такая же ситуация у станции Шушары. По словам Кирилла Андреева, автора поста, водитель автобуса высадил пассажиров на трассе, им пришлось идти пешком.

В 20:00 вечера ситуация не улучшилась: Софийская, Московское шоссе, Колпинское шоссе, Ленсоветовская дорога – все они по данным Яндекс.Карт выделены красным цветом. Как рассказали свидетели, у автомобилистов заканчивается бензин, возможности объехать нет, люди продолжают идти пешком по трассе между рядами машин.

Ранее как прошел первый снегопад в Петербурге: сугробы, неубранные улицы и ДТП.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб