Как прошел первый снегопад в Петербурге: сугробы, неубранные улицы и ДТП

Piter.TV собрал в одном материале недовольства петербуржцев уборкой города.

В понедельник, 29 ноября, в Петербург нагрянул циклон "Бенедикт", который принес с собой снегопад. С вечера город замело 12-сантиметровым слоем снега. Как сообщили в комитете по благоустройству, за сутки с петербургских улиц вывезли более 7,7 тысяч кубометров снега, однако петербуржцы так не считают.

Неубранные улицы и снежные завалы

Горожане массово жалуются в социальных сетях на заснеженные дороги, улицы и сугробы не только в центре города, но и в спальных районах. Piter.TV собрал подборку фотографий, которыми петербуржцы поделились не только с редакцией, но и в социальных сетях. Судя по фотографиям, коммунальные службы не спешат "освобождать" город от снега.

Фото: Piter.TV

Утром появились фотографии, сделанные в районе станции метро "Парк Победы". Вход к метро зачистили, теперь его украшают сугробы, оставленные после уборки. А вот спускаться в метро небезопасно, поскольку ступеньки в подземном переходе скользкие и заваленные снегом.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

На неубранные улицы жалуются и жители Калининского района. Как и станцию "Парк Победы", станцию метро "Гражданский проспект" украшают сугробы, которые забыли вывезти. Судя по фотографии, улицы в районе действительно стоят внимания.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Снегом засыпало и город Мурино. Как рассказали местные жители, "во дворах очистили только дорожки вдоль подъездов. Дальше передвижение выдается трудным и для людей, и для автомобилей".

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Судя по фотографииям, за дорогами власти города следят, однако при этом создают сложности для пешеходов. Снег попросту "передвинулся" с дороги, на тротуар – снега по колено.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Петербуржцы также показали как выглядит Володарский мост в Невском районе. Как рассказали очевидцы, его убирает лишь один дворник, которому явно нужна помощь, судя по фотографии.

Фото: Мегаполис

Сугробы замечены и на проспекте Маршала Жукова. Дороги убраны, но какая цена – автомобилистам не пришлась по душе такая уборка.

Гениальная идея коммунальных служб свалить гору снега и занять полосу итак проблемного перекрестка Жукова-Казакова. автор поста

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Снегоуборочная техника вряд ли заглядывала и в Петроградский район. Петербуржцы показали, как вечером 29 ноября выглядела улица Красного Курсанта.

Прошу прощения, а техника снегоуборочная только для баррикад на митингах у нас? Или она снег тоже убирать умеет? автор поста

Также читатели Piter.TV своими поделились фотографиями, сделанными в разных районах Петербурга: площадь Мужества, Шлиссельбургский проспект, в районе станции метро "Технологический институт" и не только. Днем город медленно, но уверенно начали освобождать от сугробов.

Неубранные дороги: ДТП и пробки

Утром во вторник, 30 ноября, сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в Петербурге на 10 баллов. Вероятно, такая загруженность дорог является последствием снегопада. При этом город погряз в авариях, которые, можно предположить, произошли в том числе из-за заснеженных и скользких дорог. В пути автомобилисты успели пожаловаться в социальных сетях на "уборку" улиц.

Колпинское шоссе стоит намертво. С 6 утра жители Детскосельского и Славянки пытаются добраться до работы. автор поста

Фото: Telegram / Протестный Петербург

Досталось и общественному транспорту, который попросту застрял в завалах на остановках. В Кировском районе маршрутка К-20 застряла в снежном отвале у остановки. Как рассказали очевидцы, "вытащить сначала пытался проезжавший мимо внедорожник, но у него порвался трос. Выталкивали, как говорится, всей маршруткой".

На КАД и вовсе произошел инцидент с участием снегоуборочной техники. Один из автомобилистов ехал по левому крайнему ряду, когда движущаяся по встречной на большой скорости спецтехника закидывала всех снегом. Снег от спецтехники не только на время закрыл обзор водителю, но и разбил ему лобовое стекло.

Однако есть и те, кому заснеженные дороги не мешают передвигаться. Вечером 29 ноября автогонщики открыли сезон дрифта у торгового центра "Лондон Молл" на улице Коллонтай.

Петербуржцы выразили свое негодование на странице губернатора Александра Беглова ВКонтакте

Добрый день! Вы в курсе, что сегодня снег? Вчера в прогнозе погоды был. Знаете, что обычно делают в таких ситуациях? Снег убирают! Не забыли за год? Что за ужас сегодня на улицах и дорогах? Куда тратятся наши налоги? пользователь в комментариях под постом

Как можно людям добираться на работу, если общественный транспорт из-за нечищеных дорог просто не может добирается до места? пользователь в комментариях под постом

Когда снег будете чистить? Уже почти обед, не могу на машине никуда выехать и ребёнка страшно везти. Уже более 12 часов метель, ни одной снегоуборочной машины во дворе нет. пользователь в комментариях под постом

Куда обратиться по вопросам уборки улиц и тротуаров

Ранее в комитете по благоустройству рассказали, что ведомство отвечает за уборку автомобильных дорог регионального значения города – проезжая часть и тротуары улиц, проспектов, бульваров, переулков, площадей.

За уборку дорог Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Фрунзенского, Центрального и Невского (левый берег) районов отвечает предприятие СПб ГУДП "Центр". За Кировский и Красносельский районы – СПб ГУДП "Путь"; Курортный и Кронштадтский районы – СПб ГУДСП "Курортное"; Петродворцовый район – СПб ГУДСП "Петродворцовое".

Компания ОАО "Коломяжское" отвечает за уборку улиц Выборгского и Приморского районов; АО "Автодор" – за Колпинский и Пушкинский районы; АО "Автопарк №7 "Спецтранс" – за Красногвардейский и Невский (правый берег) районы, а ООО "СП "Северное" – за Калининский район.

Так, задать соответствующий вопрос можно, позвонив на круглосуточную линию комитета, а также в дорожные специализированные предприятия районов. Ознакомиться с телефонами можно здесь.

Главное фото: Piter.TV