Уборщики снега на КАД повредили лобовое стекло легковушки

Пользователи порекомендовали пострадавшему обратиться в суд.

В Петербург пришла зима, убирать заснеженные дороги отправилась спецтехника. Однако одному из водителей не повезло оказаться свидетелем "безопасной" уборки на КАД.

Один из автомобилистов ехал по левому крайнему ряду, когда движущаяся по встречной на большой скорости спецтехника закидывала всех снегом. Снег от спецтехники не только на время закрыл обзор водителю, но и разбил ему лобовое стекло.

Пользователи порекомендовали пострадавшему обратиться в суд.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Игорь Иванов)