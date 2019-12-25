Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

Сегодня циклон с юга только усилит зимнюю погоду в городе.

В понедельник, 29 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием циклона "Бенедикт", приближающегося с юга. Небо над городом затянет плотными облаками, во второй половине дня пройдет небольшой снег, усилится ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут -4…-6 градусов, в Ленобласти -3…-8. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В ночь на вторник Северную столицу ждут сильные снегопады. Минувшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до -6,1 градусов.

Ранее мы писали, что в Гатчине на уборку первого снегопада выехали 11 спецмашин.

Фото: Instagram / piter_6am