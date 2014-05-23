В Гатчине на уборку первого снегопада выехали 11 спецмашин

Ночью на улицы города выйдут четыре машины и продолжат работу.

Последствия первого снегопада убирали 11 спецмашин в воскресенье, 28 ноября, в Гатчине. Об этом сообщили в администрации Гатчинского района.

По данным администрации, машины чистили дороги, тротуары и дворы. Также в сообщении добавили, что ночью на улицы города выйдут четыре машины и продолжат работу.

Ранее в ночь на 28 ноября на уборку улиц от снега вышли 800 снегоуборочных машин. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и перекресткам, спускам и подъемам на мосты и виадуки.

Фото: Piter.tv

