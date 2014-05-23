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В Гатчине на уборку первого снегопада выехали 11 спецмашин
Сегодня, 22:10
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В Гатчине на уборку первого снегопада выехали 11 спецмашин

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Ночью на улицы города выйдут четыре машины и продолжат работу. 

Последствия первого снегопада убирали 11 спецмашин в воскресенье, 28 ноября, в Гатчине. Об этом сообщили в администрации Гатчинского района.

По данным администрации, машины чистили дороги, тротуары и дворы. Также в сообщении добавили, что ночью на улицы города выйдут четыре машины и продолжат работу. 

Ранее в ночь на 28 ноября на уборку улиц от снега вышли 800 снегоуборочных машин. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и перекресткам, спускам и подъемам на мосты и виадуки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гатчина, снег, спецмашины, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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