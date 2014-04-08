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В ночь на 28 ноября на уборку улиц от снега вышли 800 снегоуборочных машин
Сегодня, 15:06
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В ночь на 28 ноября на уборку улиц от снега вышли 800 снегоуборочных машин

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Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и перекресткам, спускам и подъемам на мосты и виадуки.

В ночь на воскресенье, 28 ноября, в Петербурге на уборку улиц вышли 800 снегоуборочных машин и более 300 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Как сообщили в комитете, особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам и перекресткам, спускам и подъемам на мосты и виадуки.

Добавим, что днем коммунальные службы продолжают работу. Корреспондент Piter.tv также заметил снегоуборочные машины на Подъездном переулке и Гороховой улице.

Ранее в воскресенье Петербург засыплет снегом. Небо Северной столицы затянет облаками, выпадет снег. Столбики термометров за окнами покажут -2...-4 градуса. В Ленобласти в это время похолодает до -1...-6 градусов. 

Фото: комитет по благоустройству, Piter.tv
 

Теги: дворники, машины, снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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