В воскресенье Петербург засыплет снегом

Сегодня, 28 ноября, в Петербурге придет настоящая зима. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.
Погода в городе окажется под влиянием периферии циклона, который пройдет у южных границ Ленобласти. Небо Северной столицы затянет облаками, выпадет снег. Столбики термометров за окнами покажут -2...-4 градуса. В Ленобласти в это время похолодает до -1...-6 градусов.
Атмосферное давление составит около 754 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.
Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега. А коммунальщики экстренно ищут верхолазов для борьбы со снегом.
Фото: Pexels
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