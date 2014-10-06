В воскресенье Петербург засыплет снегом

Температура воздуха составит -2...-4 градуса.

Сегодня, 28 ноября, в Петербурге придет настоящая зима. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Погода в городе окажется под влиянием периферии циклона, который пройдет у южных границ Ленобласти. Небо Северной столицы затянет облаками, выпадет снег. Столбики термометров за окнами покажут -2...-4 градуса. В Ленобласти в это время похолодает до -1...-6 градусов.

Атмосферное давление составит около 754 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега. А коммунальщики экстренно ищут верхолазов для борьбы со снегом.

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