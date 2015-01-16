На данную работу чиновники ищут кандидатов каждый ноябрь.

Петербургские коммунальщики экстренно ищут верхолазов для борьбы со снегом. Поиски верхолазов ведутся каждый ноябрь, однако зачастую профильному комитету Смольного не удается укомплектовать штат сотрудников до наступления сильных холодов. Ни одна неделя зимой не обходится без новостей о глыбах льда, сорвавшихся на прохожих или на припаркованные автомобили около фасадов зданий. Тем не менее, заснеженные поверхности городских крыш – не единственная проблема, с которой сталкиваются горожане. Крыши несут опасность и для тех, кто живет под ними, а причина такого положения дел – некачественный или незавершенный кровельный ремонт.

Особенности петербургской зимы с ее частыми перепадами температур прибавляют проблем: если в "минус" людям под прохудившейся крышей промозгло, то в "плюс" их еще и заливает потоками воды. После нового похолодания вода, заполнившая все впадины, замерзает и расширяется. Круговорот "холод-тепло-холод" приумножает разрушения, что ускоряет порчу фасадов.

Дом стоит без крыши и без чердака, вода стоит на уровне пяти сантиметров. Нам сказали, что проект ремонта будут принимать лишь в мае, но до этого времени дом просто не доживет. рассказывали о своей проблеме главе города жильцы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал взять кризисную ситуацию под личный контроль, но пока что ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Так, жители 25 квартир обратились к градоначальнику с просьбой починить их кровлю в самые короткие сроки, чтобы не дать замерзнуть "как в блокадном Ленинграде". Однако никто к работам не приступил – крыши продолжают нести опасность и неудобства как для прохожих, так и для жителей домов.

В Выборге на уборку снега вышла механизированная техника.

Фото: Piter.tv