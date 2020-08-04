В Выборге на уборку снега вышла механизированная техника

В первую очередь от снега очистили те дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, после чего приступили к уборке дорог II и III категории.

В Выборге 23 ноября с самого утра идёт механизированная уборка дорог. В первую очередь от снега очистили те дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, после чего приступили к уборке дорог II и III категории. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Согласно контракту, подрядчик обязан выполнять работы по уборке и содержанию автомобильных дорог, проездов, площадей ежедневно – в дневное и ночное время. В Выборге помимо муниципальных дорог есть участки федерального значения: Ленинградское шоссе – от въезда в город до Приморской улицы, а также улица Шестакова и улица Островная.

Уборку общегородских территорий проводит "Комбинат благоустройства". Ответственность за дворы возложена на управляющие компании и ТСЖ. Их телефоны можно найти в квитанциях на оплату ЖКУ или на информационных досках в подъездах.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО