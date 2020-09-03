  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега
Сегодня, 18:07
33
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега

0 0

В городе запустили эксперимент – "дворник-шеринг".

Петербуржцы смогут заработать деньги на уборке снега. В городе ввели эксперимент – "дворник-шеринг". Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе городского Жилищного комитета. 

Эксперимент запустили в Калининском районе. Петербуржцы смогут заработать около 1000 рублей в день во время снегопадов. Рассчитываться с помощниками коммунальщиков будут по формуле "утром работа – вечером деньги". 

Смольный намерен создать "снежный десант", который будет очищать дворы, контейнерные площадки, тротуары от снега.  Коммунальные службы рассчитывают при необходимости привлекать для работ около 100 сотрудников. Эксперимент может распространиться и на все районы города. 

Ранее петербуржцам рассказали, когда в город придет зимняя погода.

Фото: pexels.com

Теги: заработок, уборка снега, эксперимент
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии