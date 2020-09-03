Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега

В городе запустили эксперимент – "дворник-шеринг".

Петербуржцы смогут заработать деньги на уборке снега. В городе ввели эксперимент – "дворник-шеринг". Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе городского Жилищного комитета.

Эксперимент запустили в Калининском районе. Петербуржцы смогут заработать около 1000 рублей в день во время снегопадов. Рассчитываться с помощниками коммунальщиков будут по формуле "утром работа – вечером деньги".

Смольный намерен создать "снежный десант", который будет очищать дворы, контейнерные площадки, тротуары от снега. Коммунальные службы рассчитывают при необходимости привлекать для работ около 100 сотрудников. Эксперимент может распространиться и на все районы города.

Ранее петербуржцам рассказали, когда в город придет зимняя погода.

Фото: pexels.com