Петербуржцам рассказали, когда в город придет зимняя погода

Небольшое похолодание будет чувствоваться с воскресенья.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придет настоящая зима. По его словам, небольшое похолодание будет чувствоваться с воскресенья. Об этом пишет 78.ru.

По прогнозу синоптика, к вечеру 19 ноября в регион придет циклон с Норвежского побережья. Под его влиянием по большей части окажется Ленобласть, где выпадет мокрый снег.

Температура воздуха в ближайшие дни будет 2-3 градуса выше нуля. Возможны налипание снега, а также небольшие гололеды. В воскресенье столбики термометров опустятся до 0 градусов, возможен снег.

В понедельник, 22 ноября, в Петербурге будет морозная погода с отрицательной температурой. В ночные часы ожидается от -3 до - 5 градусов, днем до -1. По области еще холоднее до -10. Холода продлятся до следующего циклона, заключил синоптик.

Ранее мы писали, что Новый год в Петербурге может пройти без снега.

Фото: Piter.TV