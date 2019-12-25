Новый год в Петербурге может пройти без снега

Совсем скоро в городе начнутся температурные качели.

Доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин в беседе с "КП-Петербург" рассказал, когда в городе выпадет первый снег. По прогнозу синоптика, снежная пелена накроет улицы и дороги Северной столицы только к концу ноября.

Малинин заявил, что совсем скоро в Петербурге начнутся температурные качели, которые продлятся до конца года. Будет то тепло, то холодно. Поэтому и снег будет не постоянным. Есть вероятность, что Новый год горожане тоже будут встречать без снега. Правда потом, по прогнозу синоптика, стабильный снежный покров все-таки установится.

Ранее мы писали, что сумма осадков в ноябре в Петербурге будет близка к средним многолетним показателям.

Фото: Piter.TV