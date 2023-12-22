Синоптик Колесов предупредил о снегопаде в ближайшие часы

Он начнется между 11 и 12 часами.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города о надвигающемся снегопаде. Он начнется в ближайшие часы и утихнет только к вечеру. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале.

Атмосферный фронт уже на границе с Ленобластью, отметил Колесов. В Северной столице снегопад начнется между 11 и 12 часами.

В городе на Неве выпадет умеренный снег примерно в 5 сантиметров. Местами обещают обильные осадки из-за ветра.

Синоптик напомнил, что к концу дня температура воздуха повысится. Столбики термометров покажут до -7...-6 градусов.

Ранее на Piter.tv: в городе на Неве 18 января закружит метель.

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