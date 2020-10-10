Сумма осадков в ноябре в Петербурге будет близка к средним многолетним показателям

Температура может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Погодные условия в Петербурге в ноябре будут близки к климатической номер. Это коснется и температуры воздуха, и количества осадков. Об этом сообщила руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева, передали "АиФ Петербург".

Журналисты изучили прогнозы основных сервисов. Гисметео обещает легкую минусовую температуру уже в конце месяца, "Яндекс.Погода" — только в начале декабря.

Тем временем на Петербург уже надвигаются заморозки. Из-за похолодания до нулевой температуры комитет по благоустройству вывел на дороги спецтехнику. Поверхности будут обрабатывать противогололедными средствами в ночь с 8 на 9 ноября.

Фото: Piter.TV