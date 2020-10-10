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Сумма осадков в ноябре в Петербурге будет близка к средним многолетним показателям
Сегодня, 21:55
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Сумма осадков в ноябре в Петербурге будет близка к средним многолетним показателям

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Температура может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Погодные условия в Петербурге в ноябре будут близки к климатической номер. Это коснется и температуры воздуха, и количества осадков. Об этом сообщила руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева, передали "АиФ Петербург". 

Журналисты изучили прогнозы основных сервисов. Гисметео обещает легкую минусовую температуру уже в конце месяца, "Яндекс.Погода" — только в начале декабря. 

Тем временем на Петербург уже надвигаются заморозки. Из-за похолодания до нулевой температуры комитет по благоустройству вывел на дороги спецтехнику. Поверхности будут обрабатывать противогололедными средствами в ночь с 8 на 9 ноября. 

Фото: Piter.TV

Теги: ноябрь, осадки, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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