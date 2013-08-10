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Спецтехника вышла на обработку улиц перед похолоданием
Сегодня, 20:00
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Спецтехника вышла на обработку улиц перед похолоданием

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Температура воздуха в ночь с 8 на 9 ноября опустится ниже нуля.

Дорожная техника обработает вечером 8 ноября проезжую часть и тротуары противогололедными материалами. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

В ближайшие часы температура воздуха в Петербурге опустится ниже нуля. Это может привести к гололедице, которую и обещали в МЧС утром 9 ноября. 

Кроме того, специализированная техника заступила на дежурство у особо опасных участков дорог. Таких адресов 126. Техника должна будет реагировать на изменения погоды и дополнительно обработать мосты, путепроводы, набережные и подъемы противогололедными материалами. 

За уборочной техникой можно наблюдать онлайн

Ранее стало известно о том, что с гололедом на КАД будут бороться с помощью соли и песка. 

Фото: комитет по благоустройству

Теги: похолодание, противогололедные материалы, спецтехника
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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