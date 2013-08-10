Спецтехника вышла на обработку улиц перед похолоданием

Температура воздуха в ночь с 8 на 9 ноября опустится ниже нуля.

Дорожная техника обработает вечером 8 ноября проезжую часть и тротуары противогололедными материалами. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

В ближайшие часы температура воздуха в Петербурге опустится ниже нуля. Это может привести к гололедице, которую и обещали в МЧС утром 9 ноября.

Кроме того, специализированная техника заступила на дежурство у особо опасных участков дорог. Таких адресов 126. Техника должна будет реагировать на изменения погоды и дополнительно обработать мосты, путепроводы, набережные и подъемы противогололедными материалами.

За уборочной техникой можно наблюдать онлайн.

Ранее стало известно о том, что с гололедом на КАД будут бороться с помощью соли и песка.

Фото: комитет по благоустройству