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С гололедом на КАД будут бороться с помощью соли и песка
Сегодня, 9:50
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С гололедом на КАД будут бороться с помощью соли и песка

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На федеральные трассы в Петербурге и Ленобласти выйдут на уборку 404 единицы техники.

Кольцевую автодорогу вокруг Петербурга будут обрабатывать солью и песком. Для борьбы с наледью на федеральных дорогах ФКУ Упрдор "Северо-Запад" подготовило около 100 тысяч тонн песка, сообщила пресс-служба учреждения.

На дорогах чистить снег и обрабатывать проезжую часть будут 404 единицы техники. Благодаря системе ГЛОНАСС за ней можно будет следить в режиме реального времени. На зимний период заготовлено 47,7 тысяч тонн песко-соляной смеси, 46,2 тыс. тонн соли с антислеживателем и 10,3 тыс. тонн песка. Для обработки мостов и путепроводов КАД будет использоваться антигололедный реагент ацетатной группы "Нордвей". 

Информация о неблагоприятной погоде поступает в ситуационный центр ФКУ Упрдор "Северо-Запад", после чего передается подрядным организациям. 

Помимо КАД в зоне ответственности учреждения находятся трассы "Скандинавия", "Нарва", "Россия", P-23 "Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь", А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: гололёд, кад, обработка дорог, песко-соляная смесь
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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