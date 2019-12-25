К вечеру 22 декабря в Петербурге похолодает до -5 градусов

Кроме того, повышается атмосферное давление, осадков много не должно быть.

К утру 22 декабря в Петербурге температура воздуха составила -1 градус и продолжает понижаться. Через город проходит холодный атмосферный фронт, рассказал синоптик Александр Колесов.

Воздушная масса над Северной столицей уже достаточно холодная, но адвекция холодного воздуха с севера сегодня еще продолжится. В связи с этим столбики термометров к вечеру покажут -4…-5 градусов. Кроме того, повышается атмосферное давление, осадков много не должно быть.

Только Ладожское озеро продолжит поставлять снег со своей еще относительно теплой акватории, так что все южное побережье Ладоги – от Шлиссельбурга до Свирицы – может попадать временами под снег. Александр Колесов, синоптик

А во второй половине недели с севера придут циклоны, они и принесут снег в регион.

Фото: Piter.TV