В субботу Петербург окажется на границе атмосферных образований

В городе утром столбики термометров покажут -11...-13 градусов.

В Петербурге в субботу, 13 января, будет облачно и снежно. Город на Неве окажется на границе атмосферных образований. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня условия погоды в Северной столице будут формироваться в противоборстве приближающегося атмосферного фронта с запада и гребня антициклона, расположившегося над востоком региона. Михаил Леус, синоптик

В Петербурге утром столбики термометров покажут -11...-13 градусов. В Ленобласти подморозит до -10...-15 градусов. На востоке ожидается до -18 градусов.

Подует южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье в городе на Неве обещают небольшой снег. Температура воздуха составит -11…-13 градусов.

Ранее на Piter.tv: "желтый" уровень опасности из-за морозов объявлен в Петербурге.

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