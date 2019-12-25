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За сутки с петербургских улиц вывезли более 7,7 тысяч кубометров снега
Сегодня, 11:10
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За сутки с петербургских улиц вывезли более 7,7 тысяч кубометров снега

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С вечера город замело уже 12-сантиметровым слоем снега.

За сутки с петербургских улиц вывезли более 7,7 тысяч кубометров снега, который отправился на пункты приема и утилизации ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга". Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Уже на уборку городских улиц и дорог вышли 1037 единиц техники и 1180 работников ручного труда дорожных предприятий. Ночью на городских улицах работали 1000 единиц техники и 490 дворников. За состоянием садов и парков следят еще 242 машины и 838 специалистов садово-парковых предприятий. 

В комитете добавили, что с вечера город замело уже 12-сантиметровым слоем снега, который продолжает идти. По прогнозам синоптиков, Петербург 30 ноября окончательно погрузится в зиму.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: дороги и улицы, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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