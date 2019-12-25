Петербург 30 ноября окончательно погрузится в зиму

Во вторник, 30 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать активный циклон, выходящий в центральную часть Европейской России. В такой ситуации в городе будет облачная погода, пройдет снег, к вечеру усилится ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе упадет до -2…-4 градусов, в Ленобласти до -1…-6. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 730 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
Михаил Леус добавил, что за последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков. Это почти треть (29%) от месячной нормы ноября. Вечером 29 ноября высота снежного покрова составила 3 см. Однако всю ночь шел снег, поэтому с утра сугробы будут еще выше.
Ранее мы писали, что автогонщики открыли сезон дрифта у ТЦ "Лондон Молл" на улице Коллонтай.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.