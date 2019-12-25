Петербург 30 ноября окончательно погрузится в зиму

За последние 12 часов в городе выпала почти треть от месячной нормы осадков.

Во вторник, 30 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать активный циклон, выходящий в центральную часть Европейской России. В такой ситуации в городе будет облачная погода, пройдет снег, к вечеру усилится ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе упадет до -2…-4 градусов, в Ленобласти до -1…-6. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 730 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Михаил Леус добавил, что за последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков. Это почти треть (29%) от месячной нормы ноября. Вечером 29 ноября высота снежного покрова составила 3 см. Однако всю ночь шел снег, поэтому с утра сугробы будут еще выше.

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