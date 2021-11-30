Автогонщики открыли сезон дрифта у ТЦ "Лондон Молл" на улице Коллонтай

Водители беззаботно наворачивали круги, не обращая внимания на прохожих.

Вечером 29 ноября жители Петербурга заметили возле ТЦ "Лондон Молл" на улице Коллонтай дрифтеров. В сети появилось видео с места событий.

На записи видно, как автогонщики на ВАЗ и двух иномарках наворачивают круги по заснеженной дороге. Водители беззаботно дрифтуют, не обращая внимания на прохожих. Они разгоняются, а затем на повороте резко тормозят. От таких манипуляций их машины заносит.

Пользователи интернета уверены, что из-за таких водителей на парковках торговых центров появляются полусферы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 30 ноября ветер усилится до 17 м/с.

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