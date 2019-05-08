В Ленобласти 30 ноября ветер усилится до 17 м/с

На востоке региона местами пройдёт мокрый снег, ночью и в первой половине дня в отдельных районах – сильный.

В Ленобласти во вторник, 30 ноября, ожидается облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На востоке региона местами пройдёт мокрый снег, ночью и в первой половине дня в отдельных районах – сильный. Местами ожидается метель, налипание мокрого снега. Ветер ночью северо-восточный, северный, днём северный, северо-западный 8-13 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -4...-9 градусов, на севере местами до -12 градусов. Днём ожидается -2...-7 градусов. На дорогах сложная обстановка.

Фото: МЧС; Piter.tv